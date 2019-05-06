Экс-игрок «Ливерпуля»: Суарес вёл себя как крыса

Бывший игрок «Ливерпуля» Джон Олдридж подверг критике нападающего «Барселоны» Луиса Суареса за его действия в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. В этой встрече каталонский клуб одержал победу со счётом 3:0. Суарес выступал за «Ливерпуль» с 2011-го по 2014-й год.

«Суарес вёл себя как крыса в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Его поведение вышло за рамки.



У меня нет проблем с тем, что он отпраздновал свой гол в ворота «Ливерпуля». То, что он носил футболку клуба, вовсе не означает, что он должен притворяться. Делать вид, что не рад, забив гол в важнейшей игре Лиги чемпионов.



Неприемлемы были его выходки, когда он сталкивался с игроками «Ливерпуля». Он падал каждый раз, когда кто-то подходил к нему. Суарес вёл себя подло», — приводит слова Олдриджа Goal.