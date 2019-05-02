Каррагер предупредил Суареса перед ответным матчем ЛЧ в Ливерпуле

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказал мнение, что болельщики мерсисайдского клуба не примут тепло бывшего нападающего команды Луиса Суареса, который выступает за «Барселону». Накануне клубы встретились в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов на «Камп Ноу». Каталонцы одержали победу (3:0), а Суарес забил один из мячей.

«Не думаю, что его примут тепло, как он надеется. Это Луис Суарес. Вы любите его, когда он в вашей команде, и ненавидите его, когда он играет за соперника. Это будет впервые, когда он будет в стане противника, и я не думаю, что фанатам „Ливерпуля“ он понравится. Не думаю, что это будет возвращение героя домой», — сказал Каррагер в интервью Viasport.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.