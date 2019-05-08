Жена Кокорина расплакалась в суде, мама вышла из зала

Дарья Валитова, жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина, расплакалась в зале Пресненского суда Москвы после оглашения приговора её мужу. Мама форварда и его брата Кирилла покинула зал.

Напомним, что братья Кокорины приговорены к 1 году и 6 месяцев колонии общего режима.

8 октября 2018 года Кокорины, полузащитник «Краснодар» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу.



Изначально срок ареста компании составил два месяца, однако позднее он трижды продлевался. По итогам последнего заседания, посвящённого вопросу меры пресечения для молодых людей, суд решил продлить содержание под стражей на полгода – до 25 сентября.