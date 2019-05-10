Пако Хемес вылетел в Сегунду со своей командой четвёртый сезон кряду

Главный тренер «Райо Вальекано» Пако Хемес не сумел спасти мадридскую команду от вылета в Сегунду и установил антирекорд Испании. Он стал первым специалистом, команды которого четыре сезона подряд вылетали из Примеры.

После 36 туров в активе «Райо» 31 очко. От 17-го места мадридцы отстают на семь баллов и потеряли шансы на сохранение прописки в Примере.

Неудачная серия испанского специалиста началась в сезоне-2015/16, когда он вылетел с «Райо Вальекано». В следующем году Хемес возглавлял «Гранаду» и вновь вылетел в Сегунду. В сезоне-2017/18 наставник Пако работал в «Лас-Пальмасе», но также не смог удержать команду в Примере. В марте этого года Хемес вновь возглавил» Райо» с целью спасти команду от вылета из Примеры, но не смог этого сделать.