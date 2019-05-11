Силлессен близок к переходу в «Бенфику»

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен уже в ближайшее время может стать игроком «Бенфики». Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, лиссабонский клуб активно ведёт переговоры с 30-летним вратарём об условиях возможного перехода. Также «орлы» уже контактировали с сине-гранатовыми относительно трансфера футболиста. Чтобы убедить каталонцев отпустить нидерландца, португальский клуб может предложить им первоочередное право на покупку кого-то из своих игроков.

В нынешнем сезоне в составе «Барселоны» Силлессен сыграл 8 матчей и пропустил 9 мячей. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 18 млн. В «Барсу» он перешёл в 2016 году из «Аякса» за € 13 млн.