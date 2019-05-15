Маркизио назвал тренера, которого хотел бы видеть во главе «Ювентуса»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио назвал специалиста, который, по его мнению, смог бы усилить туринский «Ювентус». По словам итальянца, бьянконери подошёл бы главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.



«Я мечтаю увидеть в «Ювентусе» тренера, которого невозможно заполучить, – Юргена Клоппа. Я без ума от его футбола. Он бы мог проявить себя в Италии. Но я был бы не против, если бы Аллегри остался, потому что он тренер, который всегда побеждает, а это не так просто», — цитирует Маркизио Football Italia со ссылкой на Tuttosport.



Маркизио выступал за «Ювентус» на протяжении всей карьеры до перехода в «Зенит» летом прошлого года. С бьянконери хавбек семь раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок страны.

Аллегри: в следующем сезоне «Ювентусу» будет намного сложнее