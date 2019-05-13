Аллегри: в следующем сезоне «Ювентусу» будет намного сложнее

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о грядущих планах.

«Как и каждый год, мы должны сесть и выяснить, как можно улучшить команду. Это был сильный сезон, так как выиграли национальные трофеи, но Лига чемпионов была аномальной: вышли в четвертьфинал без пяти ключевых игроков и заплатили за это. Дело не в том, что те, кто их заменил, не справились, но нам приходилось регулярно использовать одних и тех же игроков, и они со временем устали.

У меня в голове было чёткое представление о том, что нам нужно делать ещё с октября. Мы не играем только 12 игроками, поэтому должны иметь разные варианты, всё это создает волнение, но также мотивирует.

Я нахожусь в необычной организации, которая дала мне прекрасную возможность тренировать «Ювентус», но новый сезон начинается, мы должны быть здравомыслящими. Должны сосредоточиться только на чётком анализе того, как начнём с нуля новый сезон. Очевидно, что в следующем сезоне будет намного сложнее как в Серии А, так и в Европе», — цитирует Аллегри Football Italia.