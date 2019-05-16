«Милан» нацелился на защитника «Севильи» Арану

«Милан» проявляет интерес к бразильскому защитнику «Севильи» Гильерме Аране. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ожидается, что «Милан» может сделать предложение по трансферу игрока в ближайшее время. Также бразилец входит в сферу интересов «Лиона», «Бордо», «Сампдории» и «Болоньи».

22-летний Арана перешёл в «Севилью» летом 2018 года из «Коринтианса». Сумма трансфера составила € 11 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах испанского национального чемпионата, в которых получил три жёлтые карточки. Также на его счету один гол в 4 матчах Кубка Испании. Контракт игрока с испанским клубом действителен до лета 2022 года.