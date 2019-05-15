«ПСЖ» готов заплатить за Доннарумму € 50 млн

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

По информации источника, парижане заинтересованы в приобретении 20-летнего вратаря россонери и будут готовы заплатить за него € 50 млн. Миланский клуб вполне может продать футболиста из-за правила финансового фейр-плей, если команда не завоюет места в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Контракт Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне на клубном уровне голкипер сыграл 37 матчей и пропустил 32 мяча.

В турнирной таблице итальянской Серии А «Милан» занимает 5-е место с 62 очками в активе. От 4-го места, которое даёт право сыграть в Лиге чемпионов, россонери отделяют три очка.