Семья Усамы бен Ладена спонсировала «Шеффилд Юнайтед»

Один из членов семьи бывшего лидера исламистской террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена предоставил «Шеффилд Юнайтед» заём в сумме € 3,44 млн. Об этом сообщает The Star.

О данном факте стало известно на судебных разбирательствах между совладельцами клуба Кевином Маккейбом и членом королевской семьи Саудовской Аравии принцем Абдуллой бин Мосаад бин Абдулазиз Аль-Саудом. Стороны оспаривают право получить полный контроль над клубом, который завоевал право выступать в следующем сезоне в Премьер-лиге.

В суде стало известно, что оба совладельца знали о происхождении средств, которые были предоставлены клубу взаймы от семьи террориста. При этом в «Шеффилд Юнайтед» выражали опасение, что данная информация может появиться в прессе.