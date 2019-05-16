Семья Усамы бен Ладена спонсировала «Шеффилд Юнайтед»
Один из членов семьи бывшего лидера исламистской террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена предоставил «Шеффилд Юнайтед» заём в сумме € 3,44 млн. Об этом сообщает The Star.
О данном факте стало известно на судебных разбирательствах между совладельцами клуба Кевином Маккейбом и членом королевской семьи Саудовской Аравии принцем Абдуллой бин Мосаад бин Абдулазиз Аль-Саудом. Стороны оспаривают право получить полный контроль над клубом, который завоевал право выступать в следующем сезоне в Премьер-лиге.
В суде стало известно, что оба совладельца знали о происхождении средств, которые были предоставлены клубу взаймы от семьи террориста. При этом в «Шеффилд Юнайтед» выражали опасение, что данная информация может появиться в прессе.
«Шеффилд Юнайтед» вышел в английскую Премьер-лигу
- 16 мая 2019
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