«Шеффилд Юнайтед» вышел в английскую Премьер-лигу

«Шеффилд Юнайтед» будет выступать в английской Премьер-лиге в сезоне-2019/20. Официально о выходе «Шеффилда» стало известно сегодня, после того как «Лидс Юнайтед» сыграл вничью в матче 45-го тура Чемпионшипа с «Астон Виллой» (1:1).



За тур до окончания чемпионата «Шеффилд» занимает 2-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая «Лидс» на 5 очков. В последний раз «Шеффилд» выступал в Премьер-лиге 12 лет назад, в 2007 году. За это время команда провела шесть сезонов в третьем дивизионе Англии.



Ранее место в английской Премьер-лиге себе обеспечил «Норвич Сити», который обыграл «Блэкберн Роверс» в матче 45-го тура Чемпионшипа со счётом 2:1.Команда возвращается в высший дивизион спустя три года.