РФС обсудит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21

Исполком Российской футбольного союза 23 мая проведёт очередное заседание. На нём среди прочих вопросов будет обсуждаться изменение лимита на легионеров, начиная с сезона-2020/21, сообщает пресс-служба организации.

Список всех стратегических вопросов предстоящего заседания исполкома РФС

1. «Сборные»: доклад о состоянии дел по направлению «Работа со сборными». Концепция работы вертикали сборных.

2. «Сотрудничество с международными регуляторами»: согласование целей для включения в программу FIFA Forward.

3. «Региональная работа»: о выполнении программы финансовой помощи региональным федерациям по футболу и их объединениям в 2018 году и параметрах финансовой помощи на 2019 год.

4. О лимите на легионеров и иных регламентных требованиях к командам, участвующим в профессиональных всероссийских соревнованиях, начиная с сезона-2020/21.

Исполком РФС обсудит также ряд операционных вопросов, в число которых входит регламент стыковых матчей между командами Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги 2019 года.