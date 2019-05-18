РФС обсудит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21

Исполком Российской футбольного союза 23 мая проведёт очередное заседание. На нём среди прочих вопросов будет обсуждаться изменение лимита на легионеров, начиная с сезона-2020/21, сообщает пресс-служба организации.
Список всех стратегических вопросов предстоящего заседания исполкома РФС
1. «Сборные»: доклад о состоянии дел по направлению «Работа со сборными». Концепция работы вертикали сборных.
2. «Сотрудничество с международными регуляторами»: согласование целей для включения в программу FIFA Forward.
3. «Региональная работа»: о выполнении программы финансовой помощи региональным федерациям по футболу и их объединениям в 2018 году и параметрах финансовой помощи на 2019 год.
4. О лимите на легионеров и иных регламентных требованиях к командам, участвующим в профессиональных всероссийских соревнованиях, начиная с сезона-2020/21.
Исполком РФС обсудит также ряд операционных вопросов, в число которых входит регламент стыковых матчей между командами Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги 2019 года.
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