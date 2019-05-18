Дзюба показал, как добирался до чемпионского титула

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба опубликовал в своем «инстаграме» подборку голов, начиная от тульского «Арсенала», продолжая сборной России на чемпионате мира, и заканчивая чемпионским сезоном в петербургском клубе.
«Путь воина», — подписал ролик Дзюба.
Напомним, что в январе 2018 года Дзюба был отдан в аренду до конца сезона в «Арсенал». В составе тульского клуба он провёл 10 матчей, в которых стал автором шести забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. По окончании клубного сезона Дзюба сыграл за сборную России на чемпионате мира-2018. На мировом первенстве форвард забил три мяча и отдал две голевые передачи в пяти матчах. В нынешнем сезоне Дзюба провёл 26 матчей в чемпионате России, забил восемь голов и отдал девять результативных передач, и впервые в карьере завоевал золотые медали.
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