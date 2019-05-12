Дзюба: этот год я буду вспоминать и в 90 лет, расскажу внукам, как дед творил

Форвард «Зенита» Артём Дзюба высказался о своей новой роли на поле.

«Появление Азмуна отчасти помогло мне раскрыться по-новому. Потому что пришлось с острия уйти вглубь и какое-то время перестраиваться. Мы стали разнообразнее. Мы не всегда стараемся играть длинными передачами, но действовать в два нападающих очень удобно. Я всегда был приверженцем такого количества форвардов. И нам проще, и защитникам тяжелее: двое будут фокусироваться на ком-то из нас – у другого свободные действия. Буду счастлив, если Сердар выиграет гонку бомбардиров, а я – гонку ассистентов.

Конечно, физически тяжелее в новой роли. Но у меня сейчас лучшее состояние за всю карьеру. Я, как вино, с возрастом становлюсь всё лучше. Я по-другому зашёл в футбол, и мне интересна эта история. Очень счастлив, что этот путь был пройден не напрасно, ведь мы стали чемпионами. Значит, и я, и вся команда делали всё правильно. Без командного духа, единения, братства у нас бы ничего не получилось. Сейчас в команде потрясающая атмосфера. И русские, и иностранцы – все зенитовцы, все играем за клуб, за город. Это на всю жизнь. Этот год я буду вспоминать и в 90 лет. Сяду с внуками и расскажу им, как дед творил в 2018 и 2019 годах", — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.