СМИ: бывший ассистент Манчини может возглавить «Лион»

Силвиньо станет новым главным тренером «Лиона», сообщает RMC. По информации издания, французский клуб договорился с 45-летним бразильцем, который ранее входил в штаб Роберто Манчини в «Интере». Силвиньо входит в тренерский штаб сборной Бразилии. Он не поедет с национальной командой на Кубок Америки из-за полученного предложения.

Напомним, «Лионом» руководит Бруно Женезио, с которым было принято решение не продлевать контракт. Ранее сообщалось, что французский клуб рассматривает кандидатуры Микеля Артеты из «Манчестер Сити» и Тиагу Мендеша из «Атлетико».



«Лион», набрав 66 очков, занимает третье место в турнирной таблице французского национального чемпионата. В следующем туре «Лион» сегодня, 18 мая, на своём поле сыграет с «Каном».