Артета может возглавить «Лион»

Новым главным тренером «Лиона» может стать Микель Артета, который в данный момент является ассистентом наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Об этом сообщает L'Equipe.

По данным источника, французский клуб рассматривает кандидатуру испанского специалиста в качестве преемника нынешнего главного тренера Бруно Жерезио, который покинет свой пост по окончании сезона. Ещё одним вариантом является Тиагу Мендеш, который входит в тренерский штаб мадридского «Атлетико».

37-летний Артета завершил карьеру летом 2016 года, после чего вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы. В составе «горожан» испанец дважды становился чемпионом Англии, дважды выиграл Кубок английской лиги, а также стал обладателем Суперкубка Англии.