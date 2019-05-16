Артета может возглавить «Лион»
Новым главным тренером «Лиона» может стать Микель Артета, который в данный момент является ассистентом наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Об этом сообщает L'Equipe.
По данным источника, французский клуб рассматривает кандидатуру испанского специалиста в качестве преемника нынешнего главного тренера Бруно Жерезио, который покинет свой пост по окончании сезона. Ещё одним вариантом является Тиагу Мендеш, который входит в тренерский штаб мадридского «Атлетико».
37-летний Артета завершил карьеру летом 2016 года, после чего вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы. В составе «горожан» испанец дважды становился чемпионом Англии, дважды выиграл Кубок английской лиги, а также стал обладателем Суперкубка Англии.
Жуниньо может стать спортивным директором «Лиона»
- 16 мая 2019
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