«Реал» планирует продать игроков на € 200 млн и потратить на трансферы € 300 млн

«Реал» определился с трансферным бюджетом на ближайшее лето, сообщает Marca.

По информации источника, в межсезонье «Королевский клуб» рассчитывает получить с продажи своих игроков € 200 млн. На укрепление состава руководство «сливочных» планирует выделить к этой сумме ещё € 100 млн. При этом отмечается, что данные суммы не являются итоговыми. К примеру, мадридский клуб будет готов увеличить расходы на трансферы, если на рынке окажется форвард «ПСЖ» Неймар, и за ситуацией следят на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, «Реал» уже достиг соглашения по трансферам вингера Родриго («Сантос») и защитника Эдера Милитао («Порту»). За первого «Королевский клуб» заплатит € 45 млн, а за второго — € 50 млн. Также в СМИ сообщалось, что «сливочные» уже согласовали переход форварда Луки Йовича из «Антрахта» за € 60 млн.