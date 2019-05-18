Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» планирует продать игроков на € 200 млн и потратить на трансферы € 300 млн

«Реал» планирует продать игроков на € 200 млн и потратить на трансферы € 300 млн
Футбол / Испания 0

«Реал» определился с трансферным бюджетом на ближайшее лето, сообщает Marca.

По информации источника, в межсезонье «Королевский клуб» рассчитывает получить с продажи своих игроков € 200 млн. На укрепление состава руководство «сливочных» планирует выделить к этой сумме ещё € 100 млн. При этом отмечается, что данные суммы не являются итоговыми. К примеру, мадридский клуб будет готов увеличить расходы на трансферы, если на рынке окажется форвард «ПСЖ» Неймар, и за ситуацией следят на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, «Реал» уже достиг соглашения по трансферам вингера Родриго («Сантос») и защитника Эдера Милитао («Порту»). За первого «Королевский клуб» заплатит € 45 млн, а за второго — € 50 млн. Также в СМИ сообщалось, что «сливочные» уже согласовали переход форварда Луки Йовича из «Антрахта» за € 60 млн.

СМИ: Рамос попросил Переса не приобретать Погба
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент