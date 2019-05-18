СМИ: Рамос попросил Переса не приобретать Погба

Капитан «Реала» Серхио Рамос выступил против приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Don Balon. По информации издания, защитник попросил президента клуба Флорентино Переса не совершать трансфер. По его мнению, это отрицательно скажется на атмосфере в раздевалке. Рамос сравнил поведение француза с поведением Гарета Бэйла. Также вероятен вариант, что Погба главный тренер команды Зинедин Зидан будет позволять больше, чем остальным.

«Реал» готов заплатить за хавбека сборной Франции € 150 млн, притом что «красные дьяволы» рассчитывают получить € 180 млн. В нынешнем сезоне 26-летний Погба провёл 35 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 13 голов (7 – с пенальти) и отдал 9 результативных передач.