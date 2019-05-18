Гол и результативная передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Амьен» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Фонвьей на стадионе «Луи II». Обслуживал матч арбитр Клеман Турпен.

Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал колумбийский нападающий Радамель Фалькао, которому ассистировал российский полузащитник Александр Головин. В концовке встречи Головин удвоил преимущество монегасков. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Джибриль Сидибе.

«Монако», набрав 36 очков, поднялся на 16-е место в турнирной таблице французского национального чемпионата, оторвавшись от зоны вылета на три очка. «Амьен» (35) опустился на 17-е место.

В заключительном, 38-м туре, «Монако» на выезде сыграет с «Ниццей». Матч состоится 24 мая.