«Зенит» потерпел первое поражение в Премьер-Лиге после зимней паузы

«Зенит» проиграл «Ростову» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Для «Зенита» это поражение стало первым в чемпионате России после зимнего перерыва. В весенней части сезона сине-бело-голубые приняли участие уже в 12 матчах. Команда из Санкт-Петербурга одержала 8 побед и 3 раза сыграла вничью.

«Зенит» потерял очки только в выездных встречах — со «Спартаком» (1:1), «Локомотивом» (1:1), «Ахматом» (1:1) и «Ростовом» (0:1).

Команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России. За один тур до конца нынешней кампании сине-бело-голубые опережают «Локомотив» и «Краснодар» на восемь очков.

В последнем матче «Зенит» сыграет с красноярским «Енисеем». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 26 мая и начнётся в 14:00 мск.