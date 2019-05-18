Бабаев: не знаю, что должно произойти, чтобы ЦСКА продал Фернандеса в «Зенит»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, что руководство клуба рассмотривает вариант с продажей защитника команды Марио Фернандеса в «Зенит».
«Информация про Фернандеса — слухи. Не знаю, что должно произойти, чтобы мы рассматривали вариант с «Зенитом». Сейчас нет никаких переговоров или официальных запросов.
Дивеев на 99,9% игрок ЦСКА, на следующей неделе уладим все формальности. По Бекао согласовываем лично условия контракта, с клубом уже договорились», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
ЦСКА, набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В последнем, 30-м туре «армейцы» 26 мая на своём поле сыграют с самарскими «Крыльями Советов».
- 18 мая 2019
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