Бабаев: не знаю, что должно произойти, чтобы ЦСКА продал Фернандеса в «Зенит»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, что руководство клуба рассмотривает вариант с продажей защитника команды Марио Фернандеса в «Зенит».

«Информация про Фернандеса — слухи. Не знаю, что должно произойти, чтобы мы рассматривали вариант с «Зенитом». Сейчас нет никаких переговоров или официальных запросов.

Дивеев на 99,9% игрок ЦСКА, на следующей неделе уладим все формальности. По Бекао согласовываем лично условия контракта, с клубом уже договорились», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

ЦСКА, набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В последнем, 30-м туре «армейцы» 26 мая на своём поле сыграют с самарскими «Крыльями Советов».