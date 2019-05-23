«Атлетико Паранаэнсе» победил «Ривер Плейт» в 1-м матче Суперкубка Южной Америки
В первом матче Суперкубка Южной Америки «Атлетико Паранаэнсе» дома с минимальным счётом обыграл «Ривер Плейт» — 1:0. На 25-й минуте отличился нападающий хозяев Марко Рубен. На 81-й минуте гости остались в меньшинстве после того, как красную карточку получил Мильтон Каско.
Ответная игра состоится 31 мая в Буэнос-Айресе.
В минувшем сезоне бразильский «Атлетико Паранаэнсе» выиграл Южноамериканский кубок, победив в серии пенальти аргентинский «Хуниор». «Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес, взяв верх над принципиальными соперниками из «Боки Хуниорс». Это был первый аргентинский финал в истории турнира.
Суперкубок Южной Америки. Первый матч
«Атлетико Паранаэнсе» — «Ривер Плейт» 1:0 (1:0)
Гол: Рубен, 25 (1:0).
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