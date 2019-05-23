Мартинш: игрокам «Монако» не стоит обманывать себя и думать, что цель выполнена

Нападающий «Монако» Желсон Мартинш, права на которого принадлежат «Атлетико», оценил положение команды в преддверии матча заключительного, 38-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей».



«Команда довольна победой над «Амьеном». Нужно, чтобы наши начинания продолжились победой над «Ниццей». Не стоит обманывать себя и думать, что цель выполнена. В футболе возможно всё. Мы хотим отдать все силы на поле, чтобы победить в предстоящем матче.



Я не думаю о своих личных целях, для меня важнее общекомандный ориентир — сохранение места в Лиге 1», — приводит слова Мартинша пресс-служба «Монако».



Матч «Ницца» – «Монако» состоится завтра, 24 мая, на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, начало – в 22:05 мск. Монегаски после 37 туров занимают 16-е место в турнирной таблице и находятся в трёх очках от зоны стыковых игр.

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