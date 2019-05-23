Жардим: в «Монако» царит позитивная атмосфера после победы над «Амьеном»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча 38-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей».

«Нам предстоит важный матч в эту пятницу, и мы должны одержать победу над «Ниццей», чтобы утвердить своё сохранение прописки в Лиге 1. Все команды подойдут к последнему туру с серьёзным настроем.

В команде царит позитивная атмосфера после победы над «Амьеном». Мы должны воспользоваться этим, чтобы подготовиться к ближайшей встрече. Потребуется проявить характер в игре, чтобы добиться поставленной цели», — приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».

«Монако», набрав 36 очков, располагается на 16-м месте в турнирной таблице французского национального чемпионата, оторвавшись от зоны вылета на три очка.