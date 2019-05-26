Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса»

Компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая французским «ПСЖ», начала переговоры о покупке английского клуба из Чемпионшипа «Лидс Юнайтед», сообщает The Financial Times.

Первые встречи между QSI и владельцем «Лидса» Андреа Радриззани прошли ещё несколько месяцев. Компания из Катара хочет выкупить контрольный пакет английского клуба, но у неё есть как минимум пять конкурентов.

По информации издания, QSI сейчас ищет новые возможности, и рынок Великобритании является приоритетом для компании.

«Лидс» в сезоне-2018/19 занял третье место в турнирной таблице Чемпионшипа. В полуфинале плей-офф за право выступить в английской Премьер-лиге в следующей кампании команда Марсело Бьельсы проиграла «Дерби Каунти», который возглавляет Фрэнк Лэмпард (1:0, 2:4).