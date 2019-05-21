«Сельта» и «Жирона» хотят пригласить Бьельсу

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса может летом перебраться в Испанию, сообщает AS со ссылкой на Tuttomercatoweb.



По информации источника, в услугах опытного специалиста заинтересованы «Сельта» и «Жирона». При этом если команде из Виго удалось спастись от вылета из Примеры, то каталонцы начнут следующий сезон в Сегунде.



Бьельса возглавил «Лидс» в прошлом году и в первом сезоне у руля команды едва не вывел её в английскую Премьер-лигу. Команда не сумела удержаться в первой двойке Чемпионшипа и уступила «Дерби Каунти» в полуфинале прей-офф.



Ранее аргентинец тренировал такие команды, как «Ньюэллс Олд Бойз», «Эспаньол», «Атлетик», «Марсель» и сборные Аргентины и Чили. Специалист также приходил в «Лацио» и «Лилль», однако быстро покидал клубы.



Бьельса вошёл в число претендентов на пост наставника «Ромы»