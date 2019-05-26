Видеообзор крупной победы «Зенита» над «Енисеем» в 30-м туре РПЛ

В матче 30-го тура чемпионата России «Зенит» разгромил «Енисей» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживал матч арбитр Алексей Сухой.

Счёт был открыт на 26-й минуте. Автором гола стал Сердар Азмун, который реализовал пенальти. На 57-й минуте преимущество петербургского клуба увеличил Себастьян Дриусси с передачи Юрия Жиркова. Через несколько минут счёт до крупного довёл Александр Ерохин, которому ассистировал Артём Дзюба. На 71-й минуте четвёртый гол забил Дриусси. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Азмун. В концовке встречи гол престижа забил Дмитрий Торбинский с паса Константина Савичева.

«Зенит», набрав 64 очка, стал чемпионом России. «Енисей» (20) завершил сезон на последнем, 16-м месте.