Слуцкий описал Абрамовича тремя словами
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий описал российского бизнесмена и владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича в трёх словах.
«Абрамович в трёх словах — человек, умеющий слушать», — сказал Слуцкий в интервью, опубликованном на канале «Макарена» в YouTube.
Напомним, что Слуцкий стал главным тренером «Витесса» в 2018 году. Ранее российский специалист возглавлял такие команды, как «Халл Сити», московский ЦСКА, «Крылья Советов» и другие клубы. Вместе с московским ЦСКА он трижды становился чемпионом России, два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Слуцкий был также наставником национальной команды России с 2015 по 2016 год. Абрамович является владельцем лондонского «Челси» с 2003 года.
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