Слуцкий описал Абрамовича тремя словами

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий описал российского бизнесмена и владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича в трёх словах.



«Абрамович в трёх словах — человек, умеющий слушать», — сказал Слуцкий в интервью, опубликованном на канале «Макарена» в YouTube.



Напомним, что Слуцкий стал главным тренером «Витесса» в 2018 году. Ранее российский специалист возглавлял такие команды, как «Халл Сити», московский ЦСКА, «Крылья Советов» и другие клубы. Вместе с московским ЦСКА он трижды становился чемпионом России, два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Слуцкий был также наставником национальной команды России с 2015 по 2016 год. Абрамович является владельцем лондонского «Челси» с 2003 года.

Слуцкий: стараюсь смотреть все матчи Головина, обсуждать все его действия