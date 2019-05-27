Слуцкий: стараюсь смотреть все матчи Головина, обсуждать все его действия

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина, с которым он работал в ЦСКА.

«Головину звонил позавчера. Стараюсь смотреть все его матчи, обсуждать все его действия. Что получилось, что не получилось в матче, как он себя чувствует, какая позиция ему более комфортна. Ведь у Жардима нет столько времени, чтобы так подробно разбирать действие каждого игрока. К увлечению Александра компьютерными играми отношусь спокойно. Главное, чтобы он сам понимал, когда надо остановиться. Скажу больше: практически всегда, когда мы с ним общаемся, я слышу звук клавиш», — сказал Слуцкий в интервью, опубликованном на канале «Макарена» в YouTube.