Зидан: Мбаппе хорошо там, где он сейчас находится

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский клуб в летнее трансферное окно.



«Мбаппе хорошо там, где он сейчас находится», — приводит слова Зидана Marca.



Ранее в СМИ сообщалось, что мадридский «Реал» планирует попытаться приобрести французского форварда. Ожидается, что испанский клуб может потратить € 600 млн на трансферы.



В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Мбаппе 41 матч, 36 забитых мячей и 17 результативных передач. Контракт 20-летнего нападающего с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2022 года. Мадридский «Реал» завершил сезон-2018/19 на 3-м месте в турнирной таблице испанской Примеры.