Зидан: Мбаппе хорошо там, где он сейчас находится
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский клуб в летнее трансферное окно.
«Мбаппе хорошо там, где он сейчас находится», — приводит слова Зидана Marca.
Ранее в СМИ сообщалось, что мадридский «Реал» планирует попытаться приобрести французского форварда. Ожидается, что испанский клуб может потратить € 600 млн на трансферы.
В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Мбаппе 41 матч, 36 забитых мячей и 17 результативных передач. Контракт 20-летнего нападающего с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2022 года. Мадридский «Реал» завершил сезон-2018/19 на 3-м месте в турнирной таблице испанской Примеры.
Источник: летом у «Реала» будет € 600 млн на трансферы, клуб поборется за Мбаппе
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