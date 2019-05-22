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Источник: летом у «Реала» будет € 600 млн на трансферы, клуб поборется за Мбаппе

Источник: летом у «Реала» будет € 600 млн на трансферы, клуб поборется за Мбаппе
Футбол / Испания 0

Ближайшим летом «Реал» может потратить на трансферы € 600 млн. Об этом в своём "твитере" сообщает Le Parisien.

По информации источника, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес предоставил главному тренеру своей команды Зинедину Зидану гарантии, что в межсезонье будет проделана отличная работа на трансферном рынке. Также по запросу наставника «сливочные» предпримут попытку приобрести форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Напомним, ранее «Реал» уже согласовал два летних трансфера — защитника «Порту» Эдера Милитао и вингера «Сантоса» Родриго. Первый обойдётся «Королевскому клубу» в € 50 млн, а второй будет стоить на € 5 млн дешевле. Сезон в Примере «Реал» завершил с рекордным 19-очковым отставанием от «Барселоны».

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