Источник: летом у «Реала» будет € 600 млн на трансферы, клуб поборется за Мбаппе
Ближайшим летом «Реал» может потратить на трансферы € 600 млн. Об этом в своём "твитере" сообщает Le Parisien.
По информации источника, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес предоставил главному тренеру своей команды Зинедину Зидану гарантии, что в межсезонье будет проделана отличная работа на трансферном рынке. Также по запросу наставника «сливочные» предпримут попытку приобрести форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Напомним, ранее «Реал» уже согласовал два летних трансфера — защитника «Порту» Эдера Милитао и вингера «Сантоса» Родриго. Первый обойдётся «Королевскому клубу» в € 50 млн, а второй будет стоить на € 5 млн дешевле. Сезон в Примере «Реал» завершил с рекордным 19-очковым отставанием от «Барселоны».
Начо продлит контракт с «Реалом» до 2022 года
- 22 мая 2019
-
19:03
-
18:51
-
18:51
-
18:33
-
18:25
-
18:25
-
18:14
-
18:13
-
18:13
-
17:50
-
17:39
-
17:35
-
17:29
-
17:25
-
17:14
-
17:14
-
17:07
-
16:56
-
16:46
-
16:43
-
16:40
-
16:29
-
16:26
-
16:18
-
16:08
-
15:53
-
15:43
-
15:36
-
15:30
-
15:20
-
15:17
-
15:04
-
15:04
-
14:48
-
14:39
Партнерский контент