Источник: летом у «Реала» будет € 600 млн на трансферы, клуб поборется за Мбаппе

Ближайшим летом «Реал» может потратить на трансферы € 600 млн. Об этом в своём "твитере" сообщает Le Parisien.

По информации источника, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес предоставил главному тренеру своей команды Зинедину Зидану гарантии, что в межсезонье будет проделана отличная работа на трансферном рынке. Также по запросу наставника «сливочные» предпримут попытку приобрести форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Напомним, ранее «Реал» уже согласовал два летних трансфера — защитника «Порту» Эдера Милитао и вингера «Сантоса» Родриго. Первый обойдётся «Королевскому клубу» в € 50 млн, а второй будет стоить на € 5 млн дешевле. Сезон в Примере «Реал» завершил с рекордным 19-очковым отставанием от «Барселоны».