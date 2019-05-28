Мората: хочу провести в «Атлетико» оставшиеся годы карьеры

Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората, выступающий на правах аренды за «Атлетико», признался, что хотел бы остаться в мадридском клубе до конца карьеры.

«Я хочу быть здесь, в «Атлетико», не хочу покидать эту команду. Хочу, чтобы вопрос с моим будущем был решён как можно скорее. Я счастлив в «Атлетико» и хочу провести здесь оставшиеся годы на профессиональном уровне», — цитирует испанского форварда Marca.

Мората перешёл из «Челси» в «Атлетико» на правах аренды в минувшее зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне испанский нападающий принял участие в 15 матчах, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.

«Атлетико» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отстав от «Барселоны» на 11 очков.