InStat Football назвал символическую сборную сезона РПЛ

Портал InStat Football опубликовал символическую сборную Российской Премьер-Лиги в сезоне-2018/19.



Символическая сборная сезона в РПЛ: Маринато Гилерме («Локомотив»), Заур Плиев («Ахмат»), Александр Мартынович («Краснодар»), Урош Спаич («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА), Вандерсон («Краснодар»), Магомед Оздоев («Зенит»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Артём Дзюба («Зенит»).

Чемпионом России по итогам минувшего сезона стал «Зенит», набравший 64 очка и опередивший ближайшего преследователя в лице «Локомотива» на восемь очков. Тройку замкнул «Краснодар». С полной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».