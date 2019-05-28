Мостовой: причины веры руководства «Спартака» в Кононова? Может, неустойка

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение совета директоров московского клуба оставить на посту главного тренера команды Олега Кононова.
«При подписании контракта у любого тренера всё хорошо. Гарантированные деньги и слава. А когда результата нет, всё начинает вылезать. Кононов же не первый тренер, который пришёл в «Спартак». Нужно меньше этому уделять внимания. Кто-то пользуется своими шансами, кто-то — нет.
Что касается причин веры руководства в Кононова, то его подписали полгода назад, наверняка на хороший контракт. Может, какая-то неустойка. В наше время слов-то таких не знали. А сейчас — подпишешь контракт, можешь сигарету на 20 лет закурить и отдыхать.
Верю ли я в Кононова? Я верю в футбол и футболистов. Раньше был один тренер, а сейчас 20 человек на скамейке сидят. Но «Спартак» был, есть и будет всегда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 28 мая 2019
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