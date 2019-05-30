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Гол и передача Ибрагимовича помогли «Гэлакси» обыграть «Спортинг»

Гол и передача Ибрагимовича помогли «Гэлакси» обыграть «Спортинг»
Футбол / Прочие турниры 0

В очередном матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» на выезде взял верх над «Спортинг Канзас-Сити» — 2:0. На 55-й минуте с передачи Златана Ибрагимовича счёт открыл Фабио Альварес. А в концовке встречи шведский форвард отличился сам.

Посмотреть видео гола Ибрагимовича можно в официальном «твиттере» лиги.

В параллельной встрече «Дис-Си Юнайтед» дома поделил очки с «Чикаго Файр» — 3:3. В составе хозяев дубль оформил Улисес Сегура, ещё один гол на счету Лусиано Акосты. У гостей отличились Си Джей Сэпонг, Джордже Михайлович и Франсиско Кальво. Уэйн Руни, Бастиан Швайнштайгер и Николас Гайтан отметились результативными передачами.

Голевую передача Швайнштайгера на последних минутах матча можно посмотреть в официальном «твиттере» лиги.

В ещё одном матче тура «Филадельфия Юнион» дома сыграла вничью с «Колорадо Рэпидз» — 1:1. У хозяев отличился Сержио Сантос, у гостей – Джонатан Льюис.

«Атланта Юнайтед» дома разгромил «Миннесоту Юнайтед» — 3:0. Хосеф Мартинес оформил дубль, ещё один гол на счету Франко Эскобара.

MLS - Высшая лига футбола
30 мая 2019, четверг. 03:30 МСК
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
0 : 2
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
0:1 – Альварес – 55, 0:2 – Ибрагимович – 86
MLS - Высшая лига футбола
30 мая 2019, четверг. 03:00 МСК
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
3 : 3
Чикаго Файр
Чикаго
0:1 – Сэпонг – 12, 0:2 – Михайлович – 14, 1:2 – Сегура – 44, 2:2 – Сегура – 61, 3:2 – Акоста – 81, 3:3 – Кальво – 90+2
MLS - Высшая лига футбола
30 мая 2019, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Юнион
Филадельфия
1 : 1
Колорадо Рэпидз
Денвер
1:0 – Сантос – 26, 1:1 – Льюис – 72
MLS - Высшая лига футбола
30 мая 2019, четверг. 02:00 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
3 : 0
Миннесота Юнайтед
Сент-Пол
1:0 – Эскобар – 23, 2:0 – Мартинес – 90+1, 3:0 – Мартинес – 90+4
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