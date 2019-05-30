Гол и передача Ибрагимовича помогли «Гэлакси» обыграть «Спортинг»

В очередном матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» на выезде взял верх над «Спортинг Канзас-Сити» — 2:0. На 55-й минуте с передачи Златана Ибрагимовича счёт открыл Фабио Альварес. А в концовке встречи шведский форвард отличился сам.
Посмотреть видео гола Ибрагимовича можно в официальном «твиттере» лиги.
В параллельной встрече «Дис-Си Юнайтед» дома поделил очки с «Чикаго Файр» — 3:3. В составе хозяев дубль оформил Улисес Сегура, ещё один гол на счету Лусиано Акосты. У гостей отличились Си Джей Сэпонг, Джордже Михайлович и Франсиско Кальво. Уэйн Руни, Бастиан Швайнштайгер и Николас Гайтан отметились результативными передачами.
Голевую передача Швайнштайгера на последних минутах матча можно посмотреть в официальном «твиттере» лиги.
В ещё одном матче тура «Филадельфия Юнион» дома сыграла вничью с «Колорадо Рэпидз» — 1:1. У хозяев отличился Сержио Сантос, у гостей – Джонатан Льюис.
«Атланта Юнайтед» дома разгромил «Миннесоту Юнайтед» — 3:0. Хосеф Мартинес оформил дубль, ещё один гол на счету Франко Эскобара.
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