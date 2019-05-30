ВТБ приобрёл за 1 рубль почти 100% акций «Динамо»

ВТБ стал практически единоличным собственником столичного «Динамо», сообщает Интерфакс. В апреле ВТБ за 1 рубль приобрел 99,9961% акций «Динамо». О том, что контроль в клубе перешёл ВТБ, ранее уже сообщалось, но точный размер пакета не назывался.
ВТБ уже был основным владельцем «Динамо» в 2009-2016 годах. Затем банк продал свой 74%-й пакет клуба обществу «Динамо» за символический 1 рубль, оставаясь при этом титульным спонсором.
Незадолго до открытия после многолетней реконструкции стадиона «Динамо» стало известно, что ВТБ намерен вернуть право собственности на клуб. В середине февраля президиум общества «Динамо» одобрил продажу пакета акций клуба управляющей компании «Динамо» (структура ВТБ) и уполномочил председателя общества Владимира Стржалковского подписать соответствующий договор.
- 30 мая 2019
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