ВТБ приобрёл за 1 рубль почти 100% акций «Динамо»

ВТБ стал практически единоличным собственником столичного «Динамо», сообщает Интерфакс. В апреле ВТБ за 1 рубль приобрел 99,9961% акций «Динамо». О том, что контроль в клубе перешёл ВТБ, ранее уже сообщалось, но точный размер пакета не назывался.



ВТБ уже был основным владельцем «Динамо» в 2009-2016 годах. Затем банк продал свой 74%-й пакет клуба обществу «Динамо» за символический 1 рубль, оставаясь при этом титульным спонсором.

Незадолго до открытия после многолетней реконструкции стадиона «Динамо» стало известно, что ВТБ намерен вернуть право собственности на клуб. В середине февраля президиум общества «Динамо» одобрил продажу пакета акций клуба управляющей компании «Динамо» (структура ВТБ) и уполномочил председателя общества Владимира Стржалковского подписать соответствующий договор.