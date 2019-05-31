Вертонген: «Тоттенхэм» приехал в Мадрид за победой, мы здесь не как туристы

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген поделился эмоциями перед предстоящим финальным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
«Все довольны. Правильно, что мы приехали в Мадрид за несколько дней, чтобы ещё лучше сфокусироваться на финале. Погода хорошая, атмосфера хорошая, все в тонусе. Мы здесь не как туристы. Мы приехали за победой.
Мы невероятная команда. Мы команда друзей, и это видно в играх. Это должен быть один из лучших моих сезонов. Добиться этого с этой группой парней — это здорово. Это талантливая команда, и они этого заслуживают», — приводит слова защитника пресс-служба клуба.
Впервые за последние 11 лет в финале этого турнира сыграют английские команды. В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» по сумме двух встреч одолел «Барселону», а «Тоттенхэм» в 1/2 финала смог обыграть «Аякс». Главным арбитром финала назначен 42-летний Дамир Скомина.
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