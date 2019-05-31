Клопп: наверное, я рекордсмен мира по числу выигранных полуфиналов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».
«Если бы я считал, что преимущество на стороне „Тоттенхэма“, то был бы в бешенстве. Знаю, люди говорят, будто мы фавориты, поскольку набрали больше очков в родном чемпионате. Но если вы посмотрите на результаты наших личных встреч, то оба раза счёт был всего лишь 2:1. Так что перед началом игры преимущества нет ни у одной из команд. Нельзя сказать, что до сих пор моя карьера складывалась неудачно. Начиная с 2012 года, не считая 2017-й, я каждый раз был в финале. Наверное, я рекордсмен мира по числу выигранных полуфиналов. Если бы я написал об этом книгу, то никто бы её не купил.
Я расстроюсь, если узнаю, что многие в Германии будут болеть за „Тоттенхэм“ — в составе этой команды совсем нет немцев. Мои друзья и семья всегда придают мне сил, они здорово поддерживают меня в каждом матче. Я хочу, чтобы они были счастливы после матча, и несу за это ответственность.
В финале встречаются две классные команды. Я с уважением отношусь к проделанной Почеттино работе. У него уже были талантливые игроки, когда он начинал с ними работать. Но за последние годы они добились колоссального прогресса», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
- 31 мая 2019
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