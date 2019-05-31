Клопп: Фирмино готов, но не скажу, выйдет ли он в основе с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что бразильский нападающий Роберто Фирмино сможет сыграть в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».
«Если вспоминать все мои финалы, то каждый раз ситуация была разной, разными были и команды. Если лично я — причина шести проигранных финалов, то всем нам стоит серьёзно переживать. В прошлом году мы проиграли из-за гола-шедевра и двух голов, которые мы обычно не пропускаем.
Фирмино готов. Выйдет ли он в основе? Пока не буду отвечать на этот вопрос. Если он будет готов, то выйдет», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится завтра, 1 июня. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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