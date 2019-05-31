«Динамо» объявило о переходе хавбека «Легии» С. Шиманьского

Полузащитник «Легии» Себастьян Шиманьский стал игроком московского «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт бело-голубых.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года. В данный момент он находится на сборе польской национальной команды и присоединится к «Динамо» в ближайшее время.

20-летний Шиманьский является воспитанником «Легии». В завершившемся сезоне хавбек принял участие в 34 матчах чемпионата Польши, в которых стал автором двух забитых мячей и получил четыре жёлтые карточки.

Прошлым летом Шиманьский мог перейти в ЦСКА, но трансфер не состоялся.

В завершившемся сезоне «Динамо», набрав 33 очка, финишировало на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.