«Динамо» объявило о переходе хавбека «Легии» С. Шиманьского
Полузащитник «Легии» Себастьян Шиманьский стал игроком московского «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт бело-голубых.
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года. В данный момент он находится на сборе польской национальной команды и присоединится к «Динамо» в ближайшее время.
20-летний Шиманьский является воспитанником «Легии». В завершившемся сезоне хавбек принял участие в 34 матчах чемпионата Польши, в которых стал автором двух забитых мячей и получил четыре жёлтые карточки.
Прошлым летом Шиманьский мог перейти в ЦСКА, но трансфер не состоялся.
В завершившемся сезоне «Динамо», набрав 33 очка, финишировало на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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- 31 мая 2019
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