«Динамо» интересуется нападающим лиссабонского «Спортинга» Перейрой

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» проявляет интерес к форварду лиссабонского «Спортинга» Матеусу Перейре, который прошедший сезон на правах аренды провёл в «Нюрнберге».

Контракт Перейры со «Спортингом» рассчитан до лета 2022 года. В прошедшем сезоне на клубном уровне бразилец принял участие в 21 матче. На счету 23-летнего нападающего 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 2,5 млн.

Перейра является воспитанником «Спортинга». За первую команду лиссабонского клуба сыграл 27 матчей. На счету Матеуса 6 результативных ударов и 4 голевые передачи. Сезон-2017/18 футболист также провёл в аренде — в «Шавише».