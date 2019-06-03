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Вратарь «Миллуолла» перешёл в «Вест Хэм»

Вратарь «Миллуолла» перешёл в «Вест Хэм»
Футбол / Англия 0

«Вест Хэм Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с голкипером Дэвидом Мартином.

33-летний футболист перешёл в стан «молотобойцев» на правах свободного агента и подписал контракт на два сезона с опцией продления ещё на год. К своим новым партнёрам Мартин присоединится в июле, когда у него истечёт соглашение с «Миллуоллом». Отметим, что клубы являются принципиальными соперниками.

Дэвид в юности занимался в академии «Вест Хэма» и является сыном бывшего футболиста клуба Элвина Мартина, завоевавшего с «молотобойцами» Кубок Англии в 1980 году.

В ходе своей карьеры английский вратарь выступал за «Уимблдон» и «МК Донс». С 2006 по 2010 год Мартин принадлежал «Ливерпулю», однако не провёл за красных ни одного матча, успев поиграть за несколько клубов на правах аренды.

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