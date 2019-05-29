Насри покинул «Вест Хэм»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Самир Насри покинет команду по истечении контракта, сообщается на официальном сайте клуба.



Лондонцы приняли решение не продлевать соглашение с 31-летним французским футболистом. В летнее межсезонье он приобретёт статус свободного агента и сможет бесплатно присоединиться к новому клубу.



Насри подписал контракт с «Вест Хэмом» в зимнее трансферное окно после того, как отбыл длительную дисквалификацию за допинг. Во второй части минувшего сезона он успел принять участие в 5 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 2 результативные передачи.



Ранее Насри защищал цвета «Марселя», «Арсенала», «Манчестер Сити», «Севильи» и «Антальяспора». Хавбек является двукратным чемпионом Англии и обладателем двух Кубков лиги и одного Суперкубка страны.

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