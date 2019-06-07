«Ростов» подписал защитника «Тамбова» Чистякова

25-летний защитник Дмитрий Чистяков стал футболистом ФК «Ростов», сообщает официальный сайт клуба из Ростова-на-Дону.



Ранее Чистяков, являющийся уроженцем Ленинградской области, выступал за петербургский «Зенит», ярославский «Шинник» и армянский клуб «Мика».

Последним клубом футболиста был ФК «Тамбов», с которым в минувшем сезоне он стал победителем Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Интересно, что в 2012 году Дмитрий был арендован «Ростовом», однако не сыграл в клубе ни одного официального матча.



В минувшем сезоне защитник провёл 26 матчей за ФК «Тамбов», в которых отметился тремя забитыми мячами.

ФК «Ростов» в минувшем сезоне завершил Российскую Премьер-лигу на девятой строчке турнирной таблицы.