«Ростов» подписал защитника «Тамбова» Чистякова
25-летний защитник Дмитрий Чистяков стал футболистом ФК «Ростов», сообщает официальный сайт клуба из Ростова-на-Дону.
Ранее Чистяков, являющийся уроженцем Ленинградской области, выступал за петербургский «Зенит», ярославский «Шинник» и армянский клуб «Мика».
Последним клубом футболиста был ФК «Тамбов», с которым в минувшем сезоне он стал победителем Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Интересно, что в 2012 году Дмитрий был арендован «Ростовом», однако не сыграл в клубе ни одного официального матча.
В минувшем сезоне защитник провёл 26 матчей за ФК «Тамбов», в которых отметился тремя забитыми мячами.
ФК «Ростов» в минувшем сезоне завершил Российскую Премьер-лигу на девятой строчке турнирной таблицы.
- 7 июня 2019
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