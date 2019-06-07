Игрок сборной Сан-Марино: постараемся сыграть с Россией как можно лучше

Нападающий сборной Сан-Марино Маттео Витайоли рассказал о своих ожиданиях от матча отборочного турнира Евро-2020 с Россией, который состоится завтра, 8 июня.

«Нам очень приятно играть в таком городе и на таком стадионе. Да, нас ждёт сложная игра. Но мы постараемся приложить все усилия, чтобы матч получился интересным.

Играть там, где недавно выступал Роналду, — мечта? Мечта — подходящее слово. Мы чувствуем, что мечты сбываются. Играть на таком стадионе круто, мы чувствуем ответственность и постараемся выступить как можно лучше.

Сан-Марино — маленькая страна, и мы лично знаем каждого болельщика, который будет нас поддерживать. Поприветствуем их обязательно. Что касается обмена футболками с россиянами, то неважно, с кем именно меняться. Главное, чтобы остались хорошие воспоминания", — передаёт слова Витайоли корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.

Матч Россия — Сан-Марино пройдёт в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Начало встречи в 19:00 мск.