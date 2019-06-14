Шашков: аренда Д. Комбарова? У нас нет полного понимания селекции

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал слухи о возможной аренде клубом Дмитрия Комбарова.



«Это слухи. У нас ещё нет полного понимания селекции, так что комментировать нечего», — цитирует Шашкова «Спорт день за днём».

С 2010 года Комбаров выступает за ФК «Спартак» (Москва). В сезоне-2018/19 Российской Премьер-Лиги он провёл 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее Шашков заявлял, что «Крылья Советов» присматриваются к Дмитрию Кабутову и Денису Якубе.



Напомним, по итогам сезона «Крылья Советов» сохранили за собой место в Российской Премьер-Лиге. В стыковых матчах команда оказалась сильнее ФК «Нижний Новгород». В первом матче «Крылья» обыграли соперников со счётом 3:1, во втором — уступили 0:1.