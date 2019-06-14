Шашков: аренда Д. Комбарова? У нас нет полного понимания селекции
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал слухи о возможной аренде клубом Дмитрия Комбарова.
«Это слухи. У нас ещё нет полного понимания селекции, так что комментировать нечего», — цитирует Шашкова «Спорт день за днём».
С 2010 года Комбаров выступает за ФК «Спартак» (Москва). В сезоне-2018/19 Российской Премьер-Лиги он провёл 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.
Ранее Шашков заявлял, что «Крылья Советов» присматриваются к Дмитрию Кабутову и Денису Якубе.
Напомним, по итогам сезона «Крылья Советов» сохранили за собой место в Российской Премьер-Лиге. В стыковых матчах команда оказалась сильнее ФК «Нижний Новгород». В первом матче «Крылья» обыграли соперников со счётом 3:1, во втором — уступили 0:1.
- 14 июня 2019
-
13:31
-
13:15
-
12:57
-
12:57
-
12:39
-
12:12
-
12:04
-
11:49
-
11:45
-
11:26
-
11:17
-
11:09
-
10:51
-
10:38
-
10:36
-
10:19
-
10:14
-
10:01
-
09:50
-
09:32
-
09:27
-
09:07
-
08:54
-
06:04
-
05:40
-
04:46
-
04:07
-
03:37
-
02:33
-
01:48
-
01:30
-
00:59
-
00:54
-
00:40
-
00:28
Партнерский контент