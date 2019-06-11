Шашков: «Крылья Советов» присматриваются к Кабутову и Якубе

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков поделился деталями трансферной работы клуба в летнее межсезонье.



«Мы пока присматриваемся к бывшему полузащитникам «СКА-Хабаровск» Дмитрию Кабутову и «Ротора» Денису Якубе. Но это процесс не быстрый. Сначала должен вернуться тренер, посмотреть на них, и только потом будут заключены договоры», — цитирует Шашкова PRO Город Самара.



Ранее стало известно, что из «Крыльев Советов» был уволен директор по развитию Александр Шикунов.



Напомним, по итогам сезона «Крылья Советов» сохранили за собой место в Российской Премьер-лиге. В стыковых матчах команда оказалась сильнее ФК «Нижний Новгород». В первом матче «Крылья» обыграли соперников со счётом 3:1, во втором — уступили 0:1.

