Шашков: «Крылья Советов» присматриваются к Кабутову и Якубе
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков поделился деталями трансферной работы клуба в летнее межсезонье.
«Мы пока присматриваемся к бывшему полузащитникам «СКА-Хабаровск» Дмитрию Кабутову и «Ротора» Денису Якубе. Но это процесс не быстрый. Сначала должен вернуться тренер, посмотреть на них, и только потом будут заключены договоры», — цитирует Шашкова PRO Город Самара.
Ранее стало известно, что из «Крыльев Советов» был уволен директор по развитию Александр Шикунов.
Напомним, по итогам сезона «Крылья Советов» сохранили за собой место в Российской Премьер-лиге. В стыковых матчах команда оказалась сильнее ФК «Нижний Новгород». В первом матче «Крылья» обыграли соперников со счётом 3:1, во втором — уступили 0:1.
- 11 июня 2019
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