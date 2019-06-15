Рибери — о «Золотом мяче» в 2013 году: главная несправедливость в моей карьере
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, который в июле станет свободным агентом, признался, что был разочарован, заняв 3-е место по итогам голосования за «Золотой мяч» в 2013 году.
«Это больше, чем разочарование. Это главная несправедливость в карьере. Не только для меня, но и для многих других. Я был на вершине, но в итоге занял 3-е место. Мне нечему было завидовать Роналду или Месси в 2013 году. Говорю искренне, потому что это правда», — приводит слова Рибери L'Equipe.
Напомним, обладателем «Золотого мяча» в 2013 году стал нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который на данный момент выступает в составе туринского «Ювентуса». На 2-м месте расположился форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.
Рибери: хочу поиграть ещё два сезона, жду хорошего предложения
- 15 июня 2019
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