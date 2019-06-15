Рибери: хочу поиграть ещё два сезона, жду хорошего предложения

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, покидающий клуб по окончании сезона, ответил на вопрос о своём будущем.

«Моё будущее? Я пока не знаю. Я хочу поиграть ещё два сезона. У меня финансово выгодные предложения повсюду, но главное не это. Жду хорошего предложения. Я должен думать о своей жене и пятерых детях», — приводит слова Рибери L'Equipe.

Ближайшим летом у Рибери истекает срок действия контракта с «Баварией». В мюнхенском клубе он провёл 12 последних лет. В 2007 году трансфер игрока из «Марселя» обошёлся немецкому гранду в € 30 млн.

Всего в составе «Баварии» 36-летний футболист сыграл 425 матчей, забил 124 мяча и сделал 182 результативные передачи. В общей сложности с командой он выиграл 24 трофея, в том числе Лигу чемпионов в сезоне-2012/13 и 9 чемпионских титулов Бундеслиги, что является рекордным показателем для турнира.