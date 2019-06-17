«Реал» не намерен платить за Погба свыше € 120 млн
Мадридский «Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, который ранее заявил о готовности сменить команду в летнее трансферное окно. Однако, как сообщает L'Équipe, «Королевский клуб» не намерен предлагать за 26-летнего хавбека «красных дьяволов» сумму выше € 120 млн.
В минувшем сезоне Погба провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге. На счету француза 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач. Контракт хавбека с манкунианским клубом действует до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 100 млн. Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» не продаст полузащитника за сумму меньше € 170 млн.
«Реал» намерен закрыть трансфер Погба за две недели
- 17 июня 2019
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